РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 мая. Учащиеся спортшколы «Лидер» Подольска завоевали 20 медалей на первенстве по легкой атлетике в Ерине, сообщается в группе «МУ СШОР «Лидер» в соцсети «ВКонтакте».

В поселке Ерино Рязановского поселения Новомосковского административного округа Москвы с 5 по 6 мая проводилось открытое первенство СШОР Московской области по легкой атлетике. В соревнованиях приняли участие 80 спортсменов подольской СШОР «Лидер».

Победителями соревнований стали Юлия Гринько, Владислав Головатый, Артем Семененко, Захар Бугаенко (две золотые медали за прыжки в высоту и длину), Юрий Епишков, Полина Магницкая. Серебро завоевали Анастасия Вершинина, София Миронова, Владислав Боровков (две серебряные медали), Никита Баранов, Андрей Серебряков, Дмитрий Беляев (две серебряные медали), Антон Киптиков. Бронзу получили Ирина Павлова, Ирина Хромова, Влада Саула и Карим Саид.