РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 мая. Актер Дмитрий Харатьян, дуэт «Две Маши» выступят на площади перед Ледовым дворцом в Балашихе в День Победы, в микрорайоне Железнодорожный популярные песни исполнит народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов, сообщила замначальника отдела культуры, художественного образования и туризма управления культуры администрации Балашихи Галина Корягина.

«В этом году в День Победы мы подготовили для жителей Балашихи большую концертную программу с привлечением популярных артистов, которая начнется после 20:00. На площади перед Ледовым дворцом «Арена Балашиха» выступят актер Дмитрий Харатьян и дуэт «Две Маши», которые исполнят популярные песни», - сказала Корягина.

Она добавила, что праздничные мероприятия также проходят для жителей микрорайона Железнодорожный, где организовано две площадки - у стадиона «Орион» и у администрации.

С 16:00 там началась концертная программа с участием творческих коллективов округа, а вечером выступят певец, народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов и Назима.

Завершится День Победы в 22:00 праздничным салютом на шести площадках.