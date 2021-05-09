РИАМО - 9 мая. Звуками военного оркестра под окнами домов встретил подмосковный Реутов 9 Мая, торжества продолжились на сценических площадках, а на главной пешеходной улице Победы состоялся памятный митинг и прошла выставка военной техники, часть мероприятий перенесли в онлайн-формат, сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

Ранним утром участники акции «Фронтовые бригады» на ретромобилях выступили во дворах домов Реутова, в которых живут участники Великой Отечественной войны, для них исполнили песни военных лет. На улице Победы были представлены макет дивизионной пушки ЗИС-3, советский автомобиль ГАЗ-ММ с зенитной установкой, бронетранспортер БТР-40 и другие экспонаты, рядом с которыми могли сделать фото все желающие.

В торжественном митинге у Вечного огня приняли участие председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, глава Реутова Станислав Каторов, председатель Совета ветеранов Валерий Нечай.

«Мы никогда не забудем тех, кто пал за Родину на полях сражений. Такие люди есть в каждом доме, в каждой семье. Мы никогда не забудем, каким невероятным напряжением сил был остановлен враг на нашей подмосковной земле под стенами столицы, наших земляков, навечно вписавших свои имена в историю», - сказал Брынцалов.

Каторов отметил, что с каждым годом становится все меньше живых свидетелей и участников событий Великой Отечественной войны.

«На сегодняшний день в Реутове проживают 22 ветерана Великой Отечественной войны. Вместе с нашими депутатами, юнармейцами, молодогвардейцами «Единой России» мы постарались окружить заботой каждого из них. Лично побывал в гостях у наших ветеранов, поздравив их со священной датой и вручив подарки», - добавил он.

Глава отметил, что из-за ситуации с угрозой распространения коронавируса по рекомендации Роспотребнадзора часть мероприятий в Реутове проходит в режиме онлайн. Однако есть возможность и лично посетить ряд праздничных акций.

Так, в майские дни музейно-выставочный центр в Реутове представил обновленную экспозицию. Желающие могут посетить как традиционные выставки, рассказывающие про историю города, так и увидеть в отдельном зале работы Александра Жарова, объединенные темой «Дороги войны». На ней представлены исторические реконструкции в миниатюре, демонстрирующие фрагменты истории подвигов советского народа в суровые годы войны.