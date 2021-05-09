РИАМО (КОРОЛЕВ) - 9 мая. Глава Королева Александр Ходырев поздравил ветеранов и жителей города с Днем Победы, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Торжественное празднование Дня Победы прошло на площади у мемориала Славы. Поздравить ветеранов и жителей города также пришли председатель совета ветеранов Владимир Ковтуненко, депутат Госдумы Сергей Пахомов, депутат Мособлдумы Сергей Керселян. Гости возложили цветы к Вечному огню, все присутствующие почтили память павших минутой молчания.

Торжественное празднование завершилось театральной постановкой о годах Великой Отечественной войны и салютом. В Королеве на сегодняшний день проживают 93 ветерана-участника войны.

«В нашей стране нет семьи, которую бы эта война прошла стороной, именно поэтому День Победы - это по-настоящему народный праздник. Сегодня мы, наследники этой победы, должны быть достойны великого подвига и делать все, чтобы наша страна была сильной, независимой и сплоченной. Здоровья и долгих лет жизни, наши дорогие ветераны! С праздником, королевцы!» - сказал Ходырев.

Глава также возложил цветы к памятнику конструктору Василию Грабину и открыл фонтан Победы в Центральном парке.