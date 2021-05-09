РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 мая. На площади у Ледового дворца Балашихи прошел танцевальный флешмоб «Вальс Победы», к нему присоединилось порядка 250 человек, в том числе из творческих коллективов округа, сообщила замначальника отдела культуры, художественного образования и туризма управления культуры администрации Балашихи Галина Корягина.

«На площади Ледового дворца в Балашихе в День Победы около 250 человек станцевали «Вальс Победы» под музыку «Майский вальс», открыв им праздничную концертную программу», – сказала Корягина.

Она добавила, что участниками флешмоба, который стал уже традиционным в Балашихе, стали не только творческие коллективы городского округа, но и все любители танцев. К ним охотно присоединились зрители мероприятия от ветеранов до самых юных жителей Балашихи.

В большой праздничной программе принимают участие творческие коллективы центра «Истоки», КДЦ «Подмосковные вечера», ДК «Балашиха», театра «Орфей», ДЦ «Солнышко» и другие.

В 20:15 на главной площади у Ледового дворца начнется выступление звезд эстрады, театра и кино – Дмитрия Харатьяна, дуэта «Две Маши», ансамбля песни и пляски дивизии имени Дзержинского.

В микрорайоне Железнодорожный организовано две площадки празднования – у стадиона «Орион» и у администрации, где с 16:00 началась концертная программа с участием творческих коллективов округа. А вечером там выступят певцы Ренат Ибрагимов и Назима.

Завершится День Победы в 22:00 праздничным салютом на шести площадках.