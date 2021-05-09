РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 9 мая. В Котельниках более 300 человек приняли участие в митинге, посвященном 76-й Победе в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба администрации округа.

В митинге приняли участие глава городского округа Сергей Жигалкин, депутаты совета депутатов, ветераны Великой Отечественной войны, представители различных общественных организаций города, а также волонтеры и члены молодежных организаций.

Началось мероприятие с поздравления Жигалкиным жителей Котельников.

«Дорогие ветераны! Уважаемые жители городского округа. Сегодня 76-я годовщина Великой Победы. От всей души поздравляю всех с этим днем. Это праздник силы, героизма и величия советского народа! Низкий поклон каждому ветерану» - сказал глава округа.

Несмотря на холодную дождливую погоду, на митинг пришло более 300 человек. Жители города почтили память павших героев в тяжелой жестокой войне минутой молчания, а после нее возложили цветы к памятнику «Журавли».

В конце митинга по традиции глава Котельников вместе с подрастающим поколением отпустили в небо белых голубей, символизирующих свободу, мир и любовь.

Также на территории парка «Белая дача» был развернут целый «военный лагерь». Жители города могли собрать-разобрать автомат, послушать истории о войне, попрактиковаться в оказании первой помощи в военном госпитале и отведать настоящей солдатской каши из полевой кухни.

День Победы – поистине великий праздник. Это символ гордости за тех, кто отстоял свободу, кто отдавал жизнь на фронте ради светлого будущего.