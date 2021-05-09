РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 мая. Группа компаний «Энергоконтракт» примет участие в XIII Международном салоне средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность – 2021», который пройдет с 12 по 16 мая в подмосковной Кубинке на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот», сообщили в ГК.

Это мероприятие является главным российским выставочным проектом федерального уровня, на котором демонстрируются последние достижения в области обеспечения безопасности в различных сферах жизни.

Свои разработки представит и группа компаний «Энергоконтракт» – ведущий российский производитель и поставщик высокотехнологичных средств индивидуальной защиты. В линейке одежды «Энергоконтракта» особое место занимает специальная экипировка, предназначенная для работы на пожарах, проведения поисково- и аварийно-спасательных операций. На стенде ГК (№2D4) посетители выставки смогут увидеть новинки пожарно-спасательной экипировки – эргономичную и надежную боевую одежду пожарного, специально разработанную специалистами компании для регионов арктической зоны и позволяющую работать при температуре -50 градусов, кожаные термостойкие перчатки пожарного «Флагман» и новые шлемы для пожарных и спасателей Rosenbauer («Энергоконтракт» является официальным дистрибьютером этой австрийской компании в России).

В рамках салона пройдут десятки мероприятий, одними из самых зрелищных станут показательные занятия в огневых симуляторах – это специальные камеры для тренировок бойцов, которые воспроизводят реальные условия пожара. Кроме этого, гостям выставки продемонстрируют, как проходит тушение загоревшейся во время ДТП машины, пожара в доме, также состоится показ тактических навыков газодымозащитников – они будут проходить полосу выживания и покажут свои действия в ситуациях, угрожающих жизни: разрыве звена ГДЗС, потери ориентации одного или нескольких газодымозащитников, попадании под завалы, истощении запасов воздуха и других условиях.

Посетители выставки смогут поучаствовать в активностях на площадках, например, попробовать оказать первую помощь пострадавшему – провести сердечно-легочную реанимацию и остановить наружное кровотечение с использованием перевязочных материалов и подручных средств. Не скучно будет и детям – 14 и 15 мая ребята смогут попробовать себя в роли огнеборцев и не только примерить детскую боевую одежду пожарного от «Энергоконтракта», но и пройти в ней ряд препятствий.