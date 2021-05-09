РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 мая. Заведующая первым гинекологическим отделением роддома Подольска Оксана Литвак поздравила двух ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы, сообщается в группе «Подольский Роддом» в соцсети «ВКонтакте».

Литвак приняла участие в поздравлении ветеранов Великой Отечественной войны с 9 Мая. Поздравили Лидию Ланину и Евгению Зайцеву. На сегодняшний день в городском округе осталось всего 96 ветеранов.

Руководство медучреждения благодарит ветеранов, гордится ими и хранит вечную память. Медики пожелали мира, спокойствия, дружбы, единства и поздравили всех жителей с Днем Победы.