РИАМО - 9 мая. В воскресенье днем в столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и в подмосковном Жуковском задержали и отменили 27 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали три рейса, еще шесть отменили. В Домодедове шесть рейсов задержано, еще один отменен. В Шереметьеве задержаны восемь рейсов, один отменен.

Согласно данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, там задерживается один рейс, еще один отменили.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.