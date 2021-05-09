РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 мая. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава подмосковной Балашихи Сергей Юров возложили цветы к обелиску Славы на торжественном митинге ко Дню Победы, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В воскресенье на площади Славы в Балашихе прошел торжественный митинг, посвященный 76-й годовщине Победы, в котором приняли участие ветераны, представители депутатского корпуса, духовенства, сотрудники администрации, здравоохранения, образования, МЧС, учащиеся округа и другие.

«Этот праздник является священным для всех россиян. Победа в далеком 1945 году останется навсегда в наших сердцах и наш долг – сохранить память об этой Победе для будущих поколений, о том, что наш народ переломил хребет фашистской Германии и спас мир от этой чумы», – сказал Брынцалов.

Он добавил, что Московская область внесла свой весомый вклад в эту Победу. Наши солдаты в неравных боях отбросили фашистскую армию, нанесли ей первое серьезное поражение и изменили ход этой войны. Более 20 тыс. жителей Балашихи ушли на фронт. Половина из них не вернулась домой.

«Мы должны свято чтить ратный подвиг наших земляков. Уважаемые ветераны! Низкий вам поклон. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, счастья, мира и добра», – подчеркнул Брынцалов.

Юров отметил, что сегодня на площади собрались разные поколения, и так будет всегда.

«Из года в год мы будем передавать память о подвиге нашей страны нашим детям, внукам, правнукам. День Победы – наш главный священный праздник, и память о нем будет жить вечно. Слава народу-победителю! С праздником!» – заключил Юров.

Брынцалов и Юров вместе с жителями возложили цветы к обелиску Славы. Память павших почтили минутой молчания, затем по проспекту прошли парадные расчеты дивизии имени Ф.Э. Дзержинского, академии РВСН имени Петра Великого, кадетские классы школ округа.