РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 9 мая. В Домодедове обнаружили обломки истребителя, разбившегося на территории округа в 1939 году, сообщается в группе Общественной палаты Домодедова в соцсети «ВКонтакте».

В Домодедове под руководством поискового отряда «Истокъ», при поддержке и участии Общественной палаты округа и молодежных общественных движений прошел первый этап экспедиции, задачей которой было определение точного места падения советского одномоторного предвоенного истребителя-моноплана И-180, созданного в ОКБ Поликарпова.

Катастрофа произошла 5 сентября 1939 года. В ней погиб советский летчик-испытатель, кавалер ордена Ленина и ордена Знак Почета, полковник авиации Томас Павлович Сузи.

По историческим сведениям, в результате неудачных испытаний эта модель самолета не пошла в серийное производство, несмотря на предрекаемую перспективу. Предположительное место падения установлено на основании фотографий и архивных данных в результате долгого кропотливого труда домодедовских краеведов. На месте падения найдены обломки двигателя и части фюзеляжа, которые будут направлены в краеведческий музей города.