РИАМО - 9 мая. Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала, что планировала скрыть от подписчиков информацию о госпитализации и операции, сообщает Газета.ru.
Она уточнила, что ее родные были в курсе ситуации, но комментировать им что-либо было запрещено.
Также она выразила сожаление, что некоторые люди посчитали ее операцию постановкой. Певица уточнила, что вышла на связь из реанимации, чтобы успокоить поклонников.
Ольгу Бузову прооперировали 5 мая. С чем было связано хирургическое вмешательство до сих пор неизвестно.
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