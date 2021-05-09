РИАМО - 9 мая. Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала, что планировала скрыть от подписчиков информацию о госпитализации и операции, сообщает Газета.ru.

Она уточнила, что ее родные были в курсе ситуации, но комментировать им что-либо было запрещено.

«Мне было очень больно, когда моих близких начали обвинять, что они не в курсе событий. Это все вранье. Я всем строго-настрого запретила что-либо комментировать, потому что со здоровьем не шутят», — отметила Бузова.

Также она выразила сожаление, что некоторые люди посчитали ее операцию постановкой. Певица уточнила, что вышла на связь из реанимации, чтобы успокоить поклонников.

Ольгу Бузову прооперировали 5 мая. С чем было связано хирургическое вмешательство до сих пор неизвестно.