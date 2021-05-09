РИАМО (КОРОЛЕВ) - 9 мая. В Центральном парке Королева торжественно открыли фонтан Победы, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Торжественное открытие фонтана состоялось в день празднования 76-летия со дня окончания Великой Отечественной войны.

«Поздравляю всех с Днем Победы. Этот день для нас очень дорог, и чем дальше от нас 9 мая 1945 года, тем сильнее и мощнее становится этот праздник. Спасибо всем, кто проделал большую работу, чтобы этот фонтан Победы радовал королевцев», - сказал глава города Александр Ходырев.

Новый светомузыкальный фонтан выпускает струи на 10-12 м, меняет цвета и высоту в зависимости от музыки. Открытие фонтана сопровождалось главной песней праздника «День Победы».

Гости праздника станцевали вальс Победы в честь открытия фонтана, а для всех желающих провели мастер-класс по танцу.