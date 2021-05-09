РИАМО - 9 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и жителей Подмосковья с Днем Победы, вместе с сыновьями и супругой он посетил главный военный парад на Красной площади, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.
По кремлевской брусчатке прошли пешие колонны и около 200 единиц боевой техники, пролет совершили свыше 70 самолетов и вертолетов. Парад принимал министр обороны РФ Сергей Шойгу, за торжественным маршем с трибуны наблюдал президент страны, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами РФ Владимир Путин.
Открывая торжественное мероприятие, Путин выступил с поздравлением в адрес ветеранов, военнослужащих и жителей России.
«Поздравляю вас с Днем Победы! Победы колоссального, исторического значения для судеб всего мира. С праздником, который был, есть и будет для России, для нашего народа священным. Мы будем твердо защищать наши национальные интересы, обеспечивать безопасность нашего народа. Надежные гарантии тому – доблестные Вооруженные Силы России, наследники солдат Победы. Наши ветераны, их судьбы, их преданность Родине – это пример для нас», - сказал Путин.
Парад принимал министр обороны, генерал армии, Герой Российской Федерации Сергей Шойгу, командовал - Главнокомандующий Сухопутными войсками Российской Федерации, генерал армии Олег Салюков.
Традиционно военный парад открыла рота барабанщиков Московского военного музыкального училища.
В параде приняли участие более 12 тыс. человек. Это офицеры, сержанты и солдаты, курсанты, воспитанники суворовских и нахимовских училищ, десантники, морские пехотинцы, пограничники, казаки, подразделения Росгвардии, военной полиции, МЧС, юнармейцы.
В качестве почетных гостей были приглашены ветераны ВОВ из Подмосковья. Евгений Алексеевич Знаменский из Домодедова в феврале 1943 года попал в автоматную роту, освобождал Донбасс, Одессу, Запорожье.
«Мы шли по степям, через сгоревшие деревни. Мне и 18 не исполнилось, а я уже был два раза контужен, повидал столько смертей. Победу я встретил в Берлине и расписался на Рейхстаге. Мы с дочкой уже второй раз приезжаем на парад. Восхищаемся нашей армией, особенно ее вооружением. Такая армия не уступит никому», - рассказал ветеран.
В воскресенье также проходит онлайн-шествие «Бессмертного полка». В Московском регионе оно началось в 15:00.
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