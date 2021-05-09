РИАМО - 9 мая. В текущем году запланировано отремонтировать фасад первого дома-коммуны на улице Лестева в столице, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Объект был построен в 1930 году в стиле конструктивизма. Он находится в жилом квартале кооператива «1-е Замоскворечье». Это 12 пятиэтажек с типовыми квартирными секциями, разработанными по программе Моссовета.

У большинства зданий данного комплекса угловые секции на один этаж выше и образуют башенные силуэты. Важной частью архитектурного замысла данных домов является цветовое решение фасадов. Кладку корпусов из красного кирпича не трогали, а углы и элементы-эркеры сделали светлых цветов по эскизам немецкого мастера Хиннерка Шепера.

Раньше комплекс был обнесен каменной оградой. В настоящее время от ограждения остались только ворота с круглым окном.