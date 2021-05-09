РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 мая. На территории подмосковного Красногорска на сегодняшний день проживают 44 участника Великой Отечественной войны, сообщила председатель Совета ветеранов горокруга Раиса Сметанина.

«По последним данным, Совет ветеранов Красногорска объединяет более 58 тыс. жителей округа. Из них 44 – участники Великой Отечественной войны», - сказала Сметанина.

Она пояснила, что в общественной организации состоят жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, ветераны Вооруженных сил и правоохранительных органов, участники боевых действий и другие категории граждан.

«Совет ветеранов поздравляет участников войны, жителей горокруга Красногорск с Днем Победы. Мы желаем всем здоровья, благополучия, мирного неба над головой. Еще мы хотим, чтобы молодежь брала пример со старшего поколения. Эта преемственность должна дать нашей Родине любовь, богатство и счастье на многие поколения», - добавила Сметанина.