РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 мая. Воспитанники хоровой школы «Алые паруса» из подмосковного Красногорска разместили на хостинге YouTube клип, посвященный Дню Победы, сообщил глава горокруга Алексей Спасский.

«Подарок всем красногорцам ко Дню Победы сделали воспитанники хоровой школы «Алые паруса». Под руководством почетного работника общего образования РФ Аллы Попковой юные артисты подготовили клип, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне», - написал Спасский в своем Telegram-канале.

Он добавил, что получилось очень искренне и пронзительно.

«Спасибо, ребята. Всех с Праздником!» - заключил глава муниципалитета.