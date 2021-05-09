РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 мая. Торжественные митинги, посвященные Дню Победы, прошли в поселках и микрорайонах Подольска в День Победы, сообщается в группе «Комитет по культуре и туризму» в соцсети «ВКонтакте».

В воскресенье праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, прошли в различных уголках округа. Так, в поселке Александровка прошел торжественный митинг.

Помимо этого, 9 мая собрались и жители поселка Быково, чтобы поклониться подвигу народа, вспомнить каждого своего земляка поименно – это почти 200 человек.

Также митинги, посвященные Дню Победы, прошли в микрорайоне Климовск у памятников «Неизвестному солдату» и «Скорбящей матери».

Также памятные мероприятия проходят в Подольске, в деревнях и селах округа.