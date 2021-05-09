РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 мая. В День Победы замглавы Подольска по строительному комплексу Петр Гапонов вручил подарки от губернатора Подмосковья и главы округа пятерым ветеранам Великой Отечественной войны, сообщается в группе комитета по строительству и архитектуре муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

В честь праздника торжественно поздравили ветеранов ВОВ Зинаиду Чудову, Дмитрия Волкова, Ивана Шестопалова, Сергея Филиппенко и Петра Горштейна.

Гапонов вручил им цветы и подарки от губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы муниципалитета Николая Пестова.

Также он поблагодарил ветеранов за доблесть и отвагу, проявленные на полях сражений, за мирное небо над головой.

Ранее торжественное возложение гирлянд, цветов и венков к Вечному огню прошло на площади Славы в Подольске. В мероприятии участвовали порядка 800 человек.