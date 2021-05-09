РИАМО - 9 мая. В центральных регионах России, в том числе в Москве и Подмосковье, началось онлайн‑шествие «Бессмертного полка».

Для просмотра шествия на сайте 2021.polkrf.ru нужно выбрать свой регион и колонну из списка верхней правой части над трансляцией.

В столице сформировано четыре колонны шествия, в Московской области – одна.

В ходе трансляции шествия на сайте также можно будет найти информацию о ветеранах Великой Отечественной воны с помощью поиска по ФИО.

Видеозапись акции будет доступна на сайте с 12 мая. Ее можно будет посмотреть и скачать.

Летом этого года «Бессмертный полк» планируют провести в очном формате. Дата проведения назначена на 24 июня.