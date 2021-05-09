РИАМО - 9 мая. В центральных регионах России, в том числе в Москве и Подмосковье, началось онлайн‑шествие «Бессмертного полка».
Для просмотра шествия на сайте 2021.polkrf.ru нужно выбрать свой регион и колонну из списка верхней правой части над трансляцией.
В столице сформировано четыре колонны шествия, в Московской области – одна.
В ходе трансляции шествия на сайте также можно будет найти информацию о ветеранах Великой Отечественной воны с помощью поиска по ФИО.
Видеозапись акции будет доступна на сайте с 12 мая. Ее можно будет посмотреть и скачать.
Летом этого года «Бессмертный полк» планируют провести в очном формате. Дата проведения назначена на 24 июня.
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