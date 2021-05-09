РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 мая. Жители подмосковного Красногорска могут посмотреть редкие архивные фотографии военного времени в арт-зоне «Звезда памяти» 9 и 10 мая, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Глава Красногорска Алексей Спасский посетил арт-зону «Звезда памяти» на площади ДК «Подмосковье» в День Победы. Он отметил, что из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, в округе отменили большинство ранее запланированных массовых мероприятий. Решили оставить только несколько точек.

Так, на рубеже обороны Москвы в деревне Нефедьево утром провели торжественный митинг. Кроме того, 9 и 10 мая жители могут посетить арт-зону с фотографиями времен Великой Отечественной войны.

«Этот арт-объект – некая новелла для нашего округа. Его можно масштабировать практически до бесконечности, увеличивая площадь», – сказал Спасский.

По словам директора Российского государственного архива кинофотодокументов Натальи Калантаровой, на арт-объекте представлено около 300 фотографий времен ВОВ. Всего же на хранении в архиве находится порядка 300 тыс. фотонегативов, относящихся к этому периоду истории России.

«Мы решили представить фотографии лиц войны. Выбирали не жестокие кадры. Здесь разные события – моменты боя, на отдыхе, бытовые сцены. Хотелось бы, чтобы посетители, посмотрев эти фотографии, ушли с добрым чувством, что люди не сдались, люди победили», – пояснила Калантарова.

Она подчеркнула, что большинство фотографий редкие, их показывают широкой публике впервые.