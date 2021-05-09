РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 мая. Сотрудники полиции Люберец присоединились к акции «Я помню! Я горжусь!», в рамках которой поздравили участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла с Днем Победы, сообщили в МУ МВД России «Люберецкое».

В честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне руководство МУ МВД совместно с председателями Общественного совета и совета ветеранов при МУ МВД в рамках акции навестили и поздравили ветеранов органов внутренних дел - участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла - с Днем Победы. Одним из них стал Василий Бурлаков.

Бурлаков родился 5 февраля 1928 года в деревне Заболотье Михайловского района Рязанской области. Трудовую деятельность начал в 1942 году в возрасте 14 лет в колхозе «Искра Социализма» разнорабочим. Выполнял все, что прикажут взрослые. В 1946 году был награжден медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг».