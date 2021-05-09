РИАМО - 9 мая. На предстоящей неделе температура воздуха в Москве и области превысит значения климатической нормы и будет похожа на летнюю, сообщил в воскресенье РИАМО дежурный сотрудник центра погоды «Фобос».

«В понедельник погода наладится. Придет антициклон. Станет солнечно, без осадков, ночью 0 - плюс 5, днем плюс 13 - плюс 18 градусов. Во вторник переменная облачность, без осадков. Ночью плюс 1 - плюс 6, днем плюс 17 - плюс 22 градуса», - рассказал собеседник агентства.

По его словам, в последующие дни недели ожидается однотипный характер погоды, больше похожий на лето. Температура не только вернется в рамки климатической нормы, но и превысит ее до значений, привычных для начала июня.

В ночное время температура будет колебаться от плюс 7 до плюс 12 градусов, днем воздух будет прогреваться выше плюс 20 градусов.

В среду ожидается плюс 19 - плюс 24, в четверг плюс 21 - плюс 23 градуса. Кроме того, в эти дни возможны короткие ливневые дожди. В пятницу - до плюс 25 градусов и без осадков.

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