РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 мая. Спортсменка из Люберец Маргарита Дзобаева выиграла серебряную медаль турнира по фехтованию на рапирах, посвященного Дню Победы, сообщает комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации муниципалитета.

Соревнования прошли среди мальчиков и девочек 2009 года рождения и моложе в Солнечногорске.

На турнир съехались 160 лучших фехтовальщиков из Москвы, Московской области и других регионов страны. Городской округ Люберцы представляли 7 спортсменов комплексной спортивной школы олимпийского резерва. Лучший результат в соревнованиях среди девушек показала Дзобаева, завоевав серебряную медаль.

В соревнованиях среди мальчиков воспитанник КСШОР Люберец Роман Гришин занял 13 место.

В комитете поздравили спортсменов с результативным выступлением и пожелали двигаться вперед к новым победам.