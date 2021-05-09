РИАМО - 9 мая. Сотрудники Росгвардии провели патриотическую акцию – парад у дома для ветеранов Великой Отечественной войны из Подмосковья, сообщает пресс-службы ведомства.

Так, во дворе дома у ветерана 96-летнего ветерана ВОВ Александра Хмелевского из Чехова провели персональную концертную программу, в которой прозвучали известные песни военных лет. Их исполнил в том числе заместитель начальника ГУ Росгвардии по Московской области полковник полиции Алексей Разбойников.

«Мы безмерно благодарны поколению победителей за светлое и спокойное будущее, за счастливые лица наших детей, за стойкость и мужество, проявленные в кровопролитных сражениях. Мы всегда будем хранить верность вашему героическому наследию. С праздником – с Днем Великой Победы!» – сказал Разбойников.

Также росгвардейцы поздравили Петра Кузовкина. Он ушел добровольцем из Тамбовской области, когда ему исполнилось 18 лет. Прошел боевой путь от солдата до командира артиллерийского расчета. А после окончания войны долгие годы трудился в Подольском отделе вневедомственной охраны.

Ветеранам вручили поздравительные адреса, цветы и памятные подарки.