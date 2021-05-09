РИАМО - 9 мая. Сотрудники Росгвардии провели патриотическую акцию – парад у дома для ветеранов Великой Отечественной войны из Подмосковья, сообщает пресс-службы ведомства.
Так, во дворе дома у ветерана 96-летнего ветерана ВОВ Александра Хмелевского из Чехова провели персональную концертную программу, в которой прозвучали известные песни военных лет. Их исполнил в том числе заместитель начальника ГУ Росгвардии по Московской области полковник полиции Алексей Разбойников.
Также росгвардейцы поздравили Петра Кузовкина. Он ушел добровольцем из Тамбовской области, когда ему исполнилось 18 лет. Прошел боевой путь от солдата до командира артиллерийского расчета. А после окончания войны долгие годы трудился в Подольском отделе вневедомственной охраны.
Ветеранам вручили поздравительные адреса, цветы и памятные подарки.
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