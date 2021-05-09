РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 мая. Глава администрации Сухума - города-побратима Подольска - Беслан Эшба поздравил его жителей с Днем Победы, сообщили в пресс-службе администрации округа.

В адрес главы округа Николая Пестова от Эшбы поступило письмо со словами поздравления с 76-й годовщиной Победы. Сухум - столица Республики Абхазия, с 2006 года Подольск и Сухум являются городами-побратимами.

«Наши народы, плечом к плечу сражавшиеся против нацизма, отстояли свободу и независимость, право на мирную жизнь будущих поколений. Мы отдаем дань глубокого уважения бессмертному подвигу наших отцов и дедов! Убежден, что священная память о победном мае 1945 года, о героических страницах общей истории будет и впредь служить прочной основой для дальнейшего развития многопланового сотрудничества», - говорится в тексте поздравления.

Эшба передал ветеранам и труженикам тыла, проживающим в Подольске, сердечные поздравления, пожелания долголетия, здоровья и мирного неба над головой.

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