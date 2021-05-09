РИАМО - 9 мая. Жители столицы уже более 280 тыс. раз воспользовались специальным сервисом mos.ru об отключении горячей воды в мегаполисе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

С помощью этого сервиса можно узнать, когда в конкретном доме будет отключено горячее водоснабжение.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, в поисковой строке достаточно начать вводить свой адрес и выбрать нужный из выпадающего списка. Потом на экране загорятся даты и время отключения горячей воды.

Сервисом можно также воспользоваться в мобильных приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы».

Информационный сервис запустили на mos.ru за несколько недель до старта плановых отключений в городе. За последние три года им воспользовались более 7,5 млн человек.