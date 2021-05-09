РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 мая. Артисты «Фронтовых бригад» поздравили ветеранов Великой Отечественной войны из подмосковного Подольска с Днем Победы, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Традиционно в День Победы в Подольске проводятся концерты «Фронтовых бригад» во дворах многоквартирных домов, в которых проживают ветераны. Так, артисты на фронтовой машине поздравили жителей дома №25 на улице Свердлова.

Для ветеранов звучали известные песни военных лет, а также поздравления с праздником. К поздравлениям присоединились жители и прохожие.

Впервые Всероссийская акция «Фронтовые бригады» прошла в Подольске в 2020 году в период пандемии коронавирусной инфекции.