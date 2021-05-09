РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 мая. Около 800 человек возложили цветы и венки к Вечному огню на площади Славы в Подольске в День Победы, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В воскресенье в Подольске проходят праздничные мероприятия и памятные митинги, посвященные Дню Победы. Так, на площади Славы у Вечного огня прошло торжественное возложение гирлянд, цветов и венков. В мероприятии приняли участие около 800 человек, в том числе глава округа Николай Пестов, председатель совета депутатов Подольска Дмитрий Машков, депутат Мособлдумы Павел Максимович, депутаты, заместители главы, представители администрации и муниципальных учреждений, ветераны, юнармейцы, жители и многие другие.

«Уважаемые жители, 76 мирных лет отделяют современную Россию от уже далекой, но навсегда памятной весны 1945 года. Не меркнет подвиг, совершенный советским народом и его доблестной армией в годы Великой Отечественной войны. Вторая мировая война стала крупнейшим и самым кровопролитным мировым военным конфликтом за всю историю человечества. На территории округа в настоящее время ведется большая работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Более 30 лет результативно работают отряды военно-патриотического объединения «Память». Они ведут благородную деятельность по поиску и перезахоронению погибших при обороне Москвы», - сказал Пестов.

Он отметил, что в воскресенье горожане вспоминают тех, кто погиб и не дожил до Дня Победы, кто доблестно трудился в годы Великой Отечественной войны, кто восстанавливал страну после разрухи. Они сегодня и навсегда в каждом доме и в сердце каждого из нас.

«Пусть никогда не угаснет в наших сердцах благодарный огонь памяти бессмертного подвига нашего народа, совершенного в годы Великой Отечественной войны. С праздником, с Днем Победы!», - заключил он.

В рамках памятного митинга молодежь округа растянула большую георгиевскую ленту общей длиной около 40 м. Пестов совместно с горожанами и активистами возложил цветы и к памятнику воинам-интернационалистам.

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