РИАМО - 9 мая. Ветераны Великой Отечественной войны Подмосковья, ставшие в этом году зрителями парада Победы на Красной площади, поделились воспоминаниями об участии в военных действиях.

«Мой путь был от Сталинградской области. Я туда прибыл с пополнением в феврале 1943 года. Автоматная рота, мы шли по степям, освобождали наши сгоревшие деревни. Освободили Украину, Одессу, Запорожье», - рассказал ветеран Великой Отечественной войны из Домодедова Евгений Алексеевич Знаменский.

По его словам, сегодня российская армия и ее вооружение достойны восхищения. Войска способны противостоять и дать отпор любому врагу.

«Будьте патриотами, гордитесь своей Родиной, любите Родину. Она вас не подведет», - пожелал Знаменский.

Ветеран Адольф Михайлович Чумаков из Балашихи добавил, что старшему поколению необходимо воспитывать в молодежи дух патриотизма, участвовать в работе ветеранских организаций. По его словам, собравшиеся на трибунах Красной площади ветераны - герои-победители. Люди, одержавшие победу над фашизмом - великий народ.

«(Победа - ред.) - это было осуществление мечты, которую мы все носили в своей душе. И когда эта мечта народа осуществилась - это было такое событие для всех нас, что выразить трудно. У каждого из нас это было свое. Мы ждали, чтобы вернуться к мирной жизни, к нашим семьям, полям, лугам. И это осуществилось. И до сегодняшнего дня отмечаем (День Победы - ред.)», - рассказал ветеран из Коломны Алексей Михайлович Орлов.

Он добавил, что не испытывает злости или ненависти по отношению к немецкому народу, чьи солдаты когда-то напали на Советский Союз. Он отметил, что там живут такие же обычные люди, как и в России.

Парад Победы в честь 9 Мая прошел в этом году на Красной площади в Москве. На трибунах также присутствовали ветераны ВОВ из Подмосковья. А глава Московской области Андрей Воробьев пришел на парад со своими детьми.

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