РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 9 мая. Памятная церемония, посвященная Дню Победы, прошла у мемориала «Аллея памяти» в Щелкове, участие в возложении цветов принял глава городского округа Андрей Булгаков, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«Для нас всех День Победы - особенный праздник. Забывать свою историю нельзя, это чревато страшными последствиями. Сегодня мы чтим всех, кто погиб на полях сражений, кто строил потом мирную жизни и желаем долгих лет ветеранам, которые сейчас с нами», - сказал депутат Мособлдумы Владимир Шапкин.

Кроме того, участие в возложении цветов приняли председатель совета депутатов Щелкова Елена Мокринская, ветераны, а также представители общественных организаций, духовенства и «Молодой Гвардии».

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