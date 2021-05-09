РИАМО - 9 мая. В рамках городского проекта «КиберМосква» провели свыше 50 вебинаров и более 100 офлайн-мероприятий по информационной безопасности, в них приняли участие порядка 7 тыс. студентов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Участники проекта отслеживают и пресекают преступления в Сети. Они помогают создавать базу знаний по кибербезопасности для некоммерческих организаций и учреждений соцзащиты. Кроме того, в рамках проекта проводят мастер-классы по информационной безопасности.

К проекту присоседились свыше 4 тыс. человек. Страницы «КиберМосквы» в соцсетях просматривали свыше 100 тыс. раз.

Как отметил глава проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко, к проекту присоединяются в основном студенты, причем большая часть из них не изучает IT.

«К нам идут и медики, и историки, и социологи, и правоведы, и многие другие - всех участников объединяет тяга к знаниям. Они понимают вызовы времени и хотят быть готовыми к ним. Наверное, именно поэтому все ребята прекрасно обучаются и знают, в какое русло направить свои умения», - уточнил Пащенко.

«КиберМоскву» реализуют в рамках проектного офиса «Молодежь Москвы», который был создан в марте прошлого года.