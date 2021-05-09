РИАМО - 9 мая. Президент России Владимир Путин высоко оценил парад Победы, который состоялся 9 мая на Красной площади в столице, сообщает Газета.ru.

Вопрос о том, понравился ли главе государства парад, был задан с трибун во время прохода президента к Могиле Неизвестного Солдата.

«Отлично», – ответил президент.

В этом году ситуация с коронавирусом позволила провести парад на Красной площади в столице. В нем участвовали более 12 тыс. человек, 91 единица техники и 76 вертолетов и самолетов.