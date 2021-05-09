РИАМО - 9 мая. Проведение воздушной части парада Победы в Москве стало возможным благодаря метеозищите, сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Во время проведения парада Победы в Москве наблюдались сложные метеоусловия: низкая «рваная» облачность, небольшой дождь. Однако это не помешало проведению всех запланированных мероприятий, в том числе авиационной части парада», - написал Тишковец на своей странице в Instagram.

Он добавил, что нижняя граница сплошной облачности над городом постепенно поднялась с 250-300 м до 500-600 м, а видимость улучшилась с 4 до 10 км. Это позволило вертолетам и самолетам пролететь над Красной площадью. Операцию провело «Агентство атмосферных технологий».

В этом году из-за сильных дождей и облачности 8 мая прохождение этой части парада оставалось под сомнением. В мегаполисе накануне сутки не прекращался дождь. Воздушную часть могли отменить.