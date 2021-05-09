РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 мая. В воскресенье у мемориального комплекса «Вечный огонь» в Мытищах прошел торжественный митинг, посвященный 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

«Сегодня мы собрались в самом святом месте нашего городского округа - возле памятника, посвященного тем, кто ушел в годы Великой Отечественной войны на фронт и не вернулся. Идут годы, но это никак не умаляет нашу память о тех, кто остался лежать на полях сражений. И глубокая благодарность всем, кто вернулся и защитил нас. Давайте еще раз вспомним всех наших близких, друзей, родственников и знакомых и отдадим дань памяти и уважения тем, кто принес великий праздник - День Победы», - сказал председатель совета депутатов округа Андрей Гореликов.

В рамках мероприятия состоялась торжественная церемония возложения цветов к мемориалу славы «Вечный огонь» в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. В годы войны жители городского округа внесли свой вклад в общую победу над врагом. На фронт ушло свыше 45 тыс. мытищинцев. Более 20 тыс. из них не вернулись с полей сражений.

Тысячи мытищинцев награждены орденами и медалями, 22 удостоены звания Героя Советского Союза, трое стали полными кавалерами орденов Славы.

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