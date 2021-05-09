РИАМО - 9 мая. Военную технику, защищавшую СССР в годы Великой Отечественной войны, можно увидеть в различных музеях столицы и Подмосковья, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Так, в столичном Музее Победы, расположенном на Поклонной горе, можно увидеть свыше 300 экспонатов. Среди них обмундирование, снаряжение, знаки отличия, картины, скульптуры, а также более 400 единиц военной техники. Посетители могут увидеть бронетехнику, авиацию, боевые корабли, артиллерийские орудия, инженерные сооружения. В культурном учреждении находится техника не только СССР, союзников, но и участников-стран гитлеровской коалиции.

В подмосковной Кубинке на 63-м км Минского шоссе расположен бронетанковый музей. Там находится японская и немецкая трофейная техника. Есть и уникальные экспонаты. Например, сверхтяжелый танк «Маус». Их было построено всего два экземпляра.

Еще военную технику можно увидеть в Центральном музее Вооруженных сил, расположенном на улице Советской армии, 2. Сейчас в здании музея 24 зала с экспонатами, а боевые машины разместили на открытой площадке.

На военную технику также можно посмотреть в Музее техники Вадима Задорожного в Подмосковье. Там представлены военные машины.

9 мая в столице прошел парад Победы на Красной площади. В нем участвовали более 12 тыс. человек, 91 единицы военной техники и 76 самолетов и вертолетов.

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