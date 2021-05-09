РИАМО - 9 мая. Садовый дом загорелся в СНТ в городском округе Истра, в результате ЧП пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о возгорании поступило в 03:08 в воскресенье. Пожарные ликвидировали последствия огня в 07:50.

В тушении пожара принимали участие 12 человек и три единицы техники.

За минувшие сутки в Подмосковье произошло 63 возгорания. Их ликвидировали 553 человека и 158 единиц техники.