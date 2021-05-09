РИАМО - 9 мая. Предстоящей ночью в Московской области прогнозируются заморозки, температура может опуститься до минус 2 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

На следующей неделе в Московском регионе прогнозируется теплая погода. В начале недели без дождей и солнечно. С 12 мая в регион придут дожди.

При этом дневная температура может подниматься до плюс 26 градусов.

Атмосферное давление в начале недели составит 758 мм рт. ст., к концу недели опустится до 745 мм рт. ст.