РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 мая. Митинг в честь Дня Победы состоялся на рубеже обороны столицы в деревне Нефедьево подмосковного Красногорска в воскресенье, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Торжественное мероприятие прошло у мемориального комплекса, установленного на месте боев, которые шли в декабре 1941 года. В нем приняли участие глава округа Алексей Спасский, министр энергетики Московской области Александр Самарин, председатель совета депутатов муниципалитета Сергей Трифонов, представители «Россети Московский регион», администрации Красногорска, депутаты, ветераны, военнослужащие, жители.

«Сегодня в каждом уголке нашей необъятной Родины отмечают 76-ю годовщину Великой Победы. Это день памяти, славы, и это день скорби. Сегодня мы чествуем ветеранов - участников Великой Отечественной войны, которые сражались. Мы склоняем головы и вспоминаем тех, кого уже нет с нами», – сказал Спасский.

Он отметил, что все участники Великой Отечественной войны совершили подвиг. Они отстояли свободу, независимость Родины.

«Наша святая обязанность – сохранить память о том времени и этих героях и своим трудом делать нашу Родину краше и сильнее», – подчеркнул глава округа.

В декабре 1941 года деревня Нефедьево неподалеку от поселка Нахабино стала последним рубежом, до которого дошли фашисты в наступлении на Москву. Там развернулись ожесточенные бои, населенный пункт несколько раз переходил разным сторонам. В ночь на 6 декабря советские войска окончательно выбили врага из деревни.

В память о боях в Нефедьеве возвели мемориал воинам 9-й гвардейской стрелковой дивизии. Здесь же установлен памятник создателям электрозаграждений – на этом рубеже энергетики впервые применили их в Великой Отечественной войне.

«Это место является знаковым для энергетиков Подмосковья. В далеком 1941 году 150 сотрудников «Мосэнерго» совместно с инженерами, поисковиками собрали здесь линию электрозаграждения длиной более 200 км, которую фашисты так и не смогли преодолеть. Немецкие полчища получили первый серьезный контрудар, с которого началось наступление наших войск», – сказал Самарин.

Память павших почтили минутой молчания. В их честь прозвучали ружейные залпы. Военнослужащие прошли торжественным маршем.

Участники мероприятия могли сфотографироваться в фотозоне, стилизованной под военный блиндаж. Участники поискового отряда «Возрождение» представили предметы солдатского быта и оружие, поднятые с мест сражений.

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