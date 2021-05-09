РИАМО - 9 мая. Академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко отметил, что в этом году на параде Победы, прошедшем на Красной площади в Москве, были соблюдены все меры эпидбезопасности, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что меры безопасности этого года были лучше соблюдены, чем в прошлом году. Так, многие на трибуне были в масках, а те, кто был без них – сделали прививку от коронавирусной инфекции.

Онищенко добавил также, что карантин прошли солдаты и бронетехника в Алабине.

В этом году в параде на Красной площади участвовали более 12 тыс. человек, 91 единица техники и 76 вертолетов и самолетов.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>