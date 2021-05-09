РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 мая. Жители Балашихи в День Победы у Ледового дворца увидели более 10 единиц военной техники, которая стоит на вооружении Росгвардии и 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения, свои экспонаты представил на выставке и военно-технический музей Черноголовки, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Среди представленной на выставке техники – зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», предназначенный для ближнего прикрытия военных и гражданских объектов от всех современных средств воздушного нападения. Ракеты могут сбить цель на высоте до 15 тыс. км. Также войска ПВО развернули самоходную ракетную пусковую установку 5П85 и радиолокационную станцию «Подлет». Помимо этого, боевую технику представили войска Росгвардии и военно-технический музей.

«Несмотря на то, что я уже плохо вижу и слышу, сегодня, в День Победы, я вместе с родственниками тоже пришла на главную площадь, чтобы посмотреть выставку военной техники и побывать на торжественном митинге», – сказала жительница округа, ветеран Великой Отечественной войны Любовь Щербина.

19 апреля Любови Федоровне исполнилось 95 лет. Она родом из Рыльска Курской области. В годы войны воевала в партизанском отряде. Имеет множество наград. В Балашихе живет с 1974 года.

Всего на праздновании Дня Победы представили более 10 единиц военной техники. Среди техники, которая состоит на вооружении Росгвардии, – две модификации «Урала», «Есаул», техника, предназначенная для перевозки военнослужащих и грузов. На некоторые машины может устанавливаться вооружение.

Среди экспонатов военно-технического музея жители округа могут увидеть автомобиль ГАЗ-М-1, тяжелый танк ИС-2, сыгравший одну из решающих ролей в годы Великой Отечественной войны в боях 1944-1945 годов, особенно во время штурмов городов.

Танк поступил в коллекцию музея в 2011 году и был отреставрирован в 2020 году – в год 75-летия Победы.