РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 мая. Министр физической культуры и спорта Московской области, куратор окружного ЦУР Роман Терюшков возложил цветы к мемориалу павшим в Великой Отечественной войне в Люберцах, сообщает пресс-служба администрации округа.

По словам министра, в годы войны вся страна объединилась для борьбы с общим врагом. В Люберцах был сформирован отряд добровольцев Ухтомского истребительного полка. Самоотверженность и героизм люберчан в боях за столицу были отдельно отмечены Верховным командованием страны.

«Благодаря трудовому подвигу рабочих Люберецкого завода сельхозмашиностроения им. Ухтомского фронт был обеспечен боеприпасами: за годы войны здесь изготовили более 20 млн мин. Люди полностью посвятили себя тяжелой работе во имя Победы» - сказал Терюшков.

Он отметил, что в годы войны на территории округа базировалась Высшая офицерская школа ВВС РККА, с которой связаны имена таких асов, как Иван Кожедуб и Александр Покрышкин.

«Мы чтим память героев, которые отдали свои лучшие годы за свободу нашей Родины, потомков и мир во всем мире. Спасибо и низкий вам поклон!» - добавил Терюшков.