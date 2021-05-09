РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 мая. Четыре золотые и три серебряные медали завоевали люберецкие спортсмены на турнире по греко-римской борьбе, посвященном Дню Победы, сообщает комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации муниципалитета.

Соревнования прошли 8 мая в городском округе Балашиха, их участниками стали порядка 100 спортсменов из Московской области.

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва Люберец поучаствовали в открытом турнире по греко-римской борьбе. Золотые медали завоевали Мухамед Алиев в весовой категории 29 кг, Олег Мулюкин в весовой категории 48 кг, Али Ризаев в весовой категории 62 кг, Жолдш Исаков в весовой категории 66 кг. Серебро - у Дениса Мельникова в весовой категории 52 кг, Максима Кошелева в весовой категории 66 кг и у Олега Петрова в весовой категории 63 кг.