РИАМО - 9 мая. Из разных уголков Подмосковья посмотреть парад Победы на Красной площади приехали ветераны Великой Отечественной войны, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«После парада, естественно, мы поедем поздравлять их в самых разных форматах. У нас очень много мест воинской славы, где развернулось контрнаступление, поэтому будем сегодня отдавать честь нашим ветеранам», - сказал губернатор в стриме телеканала RussiaToday.

Он отметил, что находился на параде Победы с волнительным, торжественным настроением.

«Наверное, самый главный праздник, когда вспоминаешь все, что пережили наши предки, как они героически и достойно прошли тяжелые времена. Сегодня все фильмы, программы говорят нам и, самое главное, нашим детям, что это была за война и, какой ценой она нам досталась», - добавил Воробьев.

Он уточнил, что находился на параде с детьми, чтобы они не забывали о войне.

Губернатор уточнил, что нужно работать над тем, чтобы в стране не сомневались в важности ежегодного проведения парада Победы на Красной площади 9 мая.

«Это наша задача. <…> Нужно работать, нужно рассказывать, чем мы и занимаемся», - подчеркнул он.