РИАМО - 9 мая. Из разных уголков Подмосковья посмотреть парад Победы на Красной площади приехали ветераны Великой Отечественной войны, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«После парада, естественно, мы поедем поздравлять их в самых разных форматах. У нас очень много мест воинской славы, где развернулось контрнаступление, поэтому будем сегодня отдавать честь нашим ветеранам», - сказал губернатор в стриме телеканала RussiaToday.
Он отметил, что находился на параде Победы с волнительным, торжественным настроением.
Он уточнил, что находился на параде с детьми, чтобы они не забывали о войне.
Губернатор уточнил, что нужно работать над тем, чтобы в стране не сомневались в важности ежегодного проведения парада Победы на Красной площади 9 мая.
«Это наша задача. <…> Нужно работать, нужно рассказывать, чем мы и занимаемся», - подчеркнул он.
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