РИАМО - 9 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе не планируют вводить новые ограничения из-за пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости.

Он напомнил, что в Московской области прививки от коронавирусной инфекции сделали более 800 тыс. человек.

Кроме того, губернатор Подмосковья отметил, что прививочная кампания не останавливалась даже во время майских праздниках.

Привиться можно не только в городских поликлиниках, но и в мобильных пунктах.

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