РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 9 мая. В Домодедове на площади 30-летия Победы провели смотр строя и песни ко Дню Победы, передает корреспондент «РИАМО в Домодедове».

Жителей с 9 Мая поздравил глава городского округа Александр Двойных.

«Память о настоящих героях хранят наши дети. Традиции проводить смотр строя и песни уже почти 20 лет. Несколько месяцев юнармейцы городского округа Домодедово тренировались и готовились к этому дню. Сегодня наши юные патриоты с военнослужащими частей, расположенных на территории округа, действующими офицерами, пойдут в праздничном параде», - сказал Двойных.

После смотра строя и песни к обелиску Славы в Домодедове возложили цветы. Затем в рамках дневной программы на главной площади округа начался праздничный концерт.