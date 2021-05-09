РИАМО - 9 мая. Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что 10 мая в столице резко потеплеет, а в середине следующей неделе установится летняя погода, сообщает ТАСС.
Уже 10 мая столбики термометров поднимутся до плюс 18-20 градусов.
«Погода будет летней. Если в ночь на вторник и среду температура будет еще ниже 10 градусов тепла, то в ночь на четверг, пятницу и субботу будет уже 11-16 градусов тепла», - подчеркнул Вильфанд.
Он также рассказал, что в середине недели дневные температуры установятся в столице на уровне плюс 22-24 градусов. Эти значения являются летними показателями.
Узнайте, где сделать запоминающиеся фотографии в весенних цветах>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии