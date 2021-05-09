РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 мая. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий и председатель совета ветеранов городского округа Юрий Орехов возложили цветы к Вечному огню в День Победы, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В воскресенье состоялась церемония возложения цветов к мемориальному комплексу «Вечный огонь», мероприятие посвящено Дню Победы. На церемонии ведущий Александр Мурашкин поздравил всех с великим праздником.

Также цветы возложили депутаты Мособлдумы Игорь Коханый и Дмитрий Дениско, сотрудники администрации Люберец, депутаты совета депутатов, волонтеры движения «Юнармия» и жители города.