РИАМО - 9 мая. Память о Великой Отечественной войне не должна стереться, генетическая память об этом должна сохраниться на века, поэтому важно сейчас уделить внимание подрастающему поколению, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он уточнил, что об этом говорил в своем выступлении президент РФ Владимир Путин.

«Великий день сегодня у нас в стране. Очень важно, что во всех городах, во всех регионах мы чествуем ветеранов. <…> Мы сейчас поедем поздравлять наших ветеранов в разные города Подмосковья для того, чтобы еще раз им искренне поклониться и слова благодарности сказать», - добавил Воробьев.

Также губернатор пожелал жителям Подмосковья быть здоровыми, беречь себя и друг друга.

Глава региона отметил, что сейчас у него торжественное, праздничное настроение.

Парад Победы прошел на Красной площади в столице. Губернатор Подмосковья посетил парад вместе со своими детьми.

По брусчатке Красной площади прошли более 12 тыс. человек, проехали свыше 190 единиц военной техники, в небе над столицей пролетели 76 вертолетов и самолетов.