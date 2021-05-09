РИАМО - 9 мая. Рабочие начали промывать улицы Москвы на маршруте движения военной техники на парад Победы, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

В этом году в подготовке к торжественному параду Победы участвовали около 3 тыс. специалистов комплекса и 2 тыс. единиц техники.

В Москве прошел парад, посвященный 76-й годовщине Победы над фашистской Германией. В церемонии участвовали более 12 тыс. человек в составе пеших парадных расчетов, 91 единица техники и 76 вертолетов и самолетов.

В этом году ситуация с коронавирусом позволила провести парад Победы 9 мая. В прошлом году все массовые мероприятия были отменены, а парад был перенесен на июнь.